Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw kommt von Straße ab; Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

(Gemeinde Friedenweiler-Rötenbach)

Am 16.12.21, gegen 12:12 Uhr befuhr eine 43-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw die B31 von Freiburg kommend in Richtung Donaueschingen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam der Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach eine Böschung runter. Die Verunfallte, sowie ihre 10-jährige Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten durch das hinzugezogene DRK an der Unfallstelle erstversorgt werden. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Das Unfallfahrzeug wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell