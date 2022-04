POL-BOR: Borken - Rollerfahrerin weicht aus und stürzt

Ahaus (ots) - Die äußere Scheibe einer Thermopaneverglasung eingeworfen haben Unbekannte in Ahaus-Wessum. Festgestellt wurde die Beschädigung an der Gottfried-von-Kappenberg-Schule am Dienstagnachmittag. Wann die Täter zur Tat schritten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Kontakt für Medienvertreter: ...

