Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Lagerhalle

Raesfeld (ots)

In eine Lagerhalle in Raesfeld sind Unbekannte zwischen Gründonnerstag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und entriegelten einen Flügel. Ob die Einbrecher in das Gebäude an der Straße Ährenfeld gelangten, und ob sie Beute machten, ist derzeit unklar. Bereits Ende November kam es zu einer gleichgelagerten Tat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5082765). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000.

