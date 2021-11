Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Ladendiebstahl mit Waffen, Vollstreckung Haftbefehl ++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ Räuberischer Diebstahl ++ Einbruchdiebstahl Wohnhaus ++

Oldenburg (ots)

++ Ladendiebstahl mit Waffen, Vollstreckung Haftbefehl ++ Am Freitag, den 12.11.2021 kommt es gegen 15.30 Uhr in einer Drogerie in der Oldenburger Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Der 37-jährige Täter aus der Gemeinde Wiefelstede entwendet zwei Artikel im Wert von 5,64EUR. Die Polizei nimmt den Sachverhalt auf und durchsucht den Ladendieb. In seinen mitgeführten Taschen werden verschiedene Gegenstände gefunden, die weitere polizeiliche Ermittlungen nach sich ziehen. Bei den Gegenständen handelt es sich um einen Teleskopschlagstock, illegale Drogen in geringer Menge, eine Schreckschusswaffe mit Munition sowie verschiedene Ausweisdokumente und Bankkarten die nicht auf den Ladendieb ausgestellt sind. Weiter wird festgestellt, dass gegen den Oldenburger insgesamt drei Haftbefehle vorliegen. Der 37Jährige wird festgenommen und zur JVA verbracht. 1367480

++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ Am Freitag, den 12.11.2021, schiebt ein alkoholisierter 48-jähriger Oldenburger um 23.20 Uhr einen Einkaufswagen auf die Bundesstraße 401 (Nordmoslesfehner Straße). Eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen muss in den Gegenverkehr ausweichen und berührt mit ihrem Pkw den Einkaufswagen. Am Pkw entsteht ein Sachschaden. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Der Unfallverursacher lehnt einen Atemalkoholtest ab. Auf der Polizeidienststelle erfolgt eine Blutentnahme. 1368845

++ Räuberischer Diebstahl ++ Am Samstag, den 13.11.2021 entwendet um 18.20 Uhr ein 57-jähriger Oldenburger ein Handy aus einem Handy-Shop in der Oldenburger Fußgängerzone. Ein Mitarbeiter bemerkt den Diebstahl, verfolgt den flüchtenden Täter und stellt ihn noch in Tatortnähe. Der Täter schubst den Mitarbeiter und hält seine Fäuste vor den Körper. Der Mitarbeiter bringt den Täter zu Boden, eine weitere Gegenwehr seitens des Täters erfolgt nicht. Der Mitarbeiter erhält das Handy noch vor Ort zurück. 1371379

++ Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienwohnhaus ++ Am Samstag, den 13.11.2021, gelangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Einfamilienwohnhaus im Dwaschweg. Gewaltsam wird eine Terrassentür geöffnet, im Objekt Schränke durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Dwaschweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. 1372735

