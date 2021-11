Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: ++Inbrandsetzung eines Baumes am Dränkweg++

Oldenburg (ots)

++Vermutlich durch entzündete Feuerwerkskörper geriet am Freitag, den 12.11.2021, gegen kurz vor 16 Uhr ein Baum in Brand. Der am Dränkweg stehende Baum, in unmittelbarer Nähe zum Wasserturm, wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Zwischenahn gelöscht und musste anschließend aufgrund der Brandschädigung gefällt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter 04403-9270 um Zeugenhinweise zu möglichen Beobachtungen.++ (1367947)

