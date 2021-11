Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf A 28 im Bereich Neuenkruge++

Oldenburg (ots)

Am 12.11.2021 gegen 10:25 Uhr kommt es auf der A 28 in Höhe der Anschlussstelle Neuenkruge zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw (Sattelzugmaschine mit Auflieger). Der Lkw schert vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen aus. Dabei wird der Pkw, ein silberner Nissan NV200, der sich bereits auf dem Überholfahrstreifen befindet, offenbar übersehen. Der Lkw stößt zwar nicht mit dem Pkw zusammen, jedoch muss der Pkw in die Mittelschutzplanken ausweichen. Glücklicherweise kommt es zu keinem schwerwiegenderen Unfallverlauf. Der Pkw hält an dem nachfolgenden Autobahnparkplatz Oldenburg-Wechloy an, während der Lkw seine Fahrt fortsetzt ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang sowie dem flüchtigen Lkw machen können. Bei dem Auflieger der Sattelzugmaschine soll es sich um einen grünen Auflieger mit Plane und Auricher Zulassung handeln. Wer Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Autobahnpolizei Oldenburg. (1365756)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell