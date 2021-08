Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Tödlicher Verkehrsunfall

Fehler bei Datumsangabe

Neukirchen-Vluyn (ots)

Der schwere Verkehrsunfall an der Tersteegenstraße hat sich am Samstag (14.08.) zugetragen und nicht, wie zuvor berichtet, am Freitag.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 bei der Wache in Neukirchen-Vluyn zu melden.

