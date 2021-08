Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Bienenhotel brannte

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr brannte an einer Schule an der Alexander-von-Humboldt-Straße aus bisher ungeklärter Ursache ein Bienenhotel.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Feuer die Bienenunterkunft zerstörte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

