Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tatverdächtiger nach sexuellem Übergriff in Untersuchungshaft +++

Oldenburg (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff auf einen 7-Jährigen am vergangenen Samstag in der Wardenburgstraße in Oldenburg führten die Ermittlungen der "EG Paillette" zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Am heutigen Tag, dem 12.11.2021, wurde am Vormittag ein 48-jähriger Mann in Oldenburg durch Fahndungskräfte der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland festgenommen. Der dringende Tatverdacht gegen den 48-Jährigen ergibt sich u.a. aus der Auswertung von Spuren. Noch am selben Nachmittag wurde der Oldenburger auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland, Leitender Polizeidirektor, Eckhard Wache bedankt sich bei allen involvierten Kolleginnen und Kollegen für die sehr gute Arbeit: "Vom Bekanntwerden der Tat bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden die polizeilichen Maßnahmen und der sensible Umgang mit dem Thema professionell umgesetzt. Die Kolleginnen und Kollegen der "EG Paillette" und die aufnehmenden Einsatzkräfte haben zusammen eine hervorragende Arbeit geleistet, welche letztendlich zur Festnahme geführt hat. Dafür danke ich ihnen."

Bisherige Pressemeldungen der Polizei zu dem Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5066478 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5066495 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5067179

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell