Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Bundespolizei stellt zehn illegale Migranten fest

Geising/Breitenau (ots)

Am 19. Oktober 2021 stellte ein mobiles Streifenteam der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel zur Nachtzeit sechs Personen ausländischer Herkunft fest. Diese waren in der Ortslage Geising fußläufig unterwegs. Bei den Personen handelte es sich um syrische Staatsangehörige im Alter von 16 bis 35 Jahren. Sie waren ohne Ausweispapiere und wurden durch derzeit unbekannte Schleuser abgesetzt. Die illegalen Migranten sind vermutlich mittels Kleintransporter geschleust worden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die syrischen Staatsangehörigen ein Schutzersuchen. Im Anschluss erfolgte die Weiterleitung von vier Personen nach Dresden zur Erstaufnahmeeinrichtung. Einen Jugendlichen übernahm das Jugendamt in Dresden. Eine unerlaubt eingereiste Person musste stationär in ein Klinikum aufgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei richten sich insbesondere gegen die Organisatoren der Einschleusung.

Zwölf Stunden später wurden zwei Fahrzeugschleuser auf der A17 vorläufig festgenommen. Einsatzkräfte vom Bundespolizeirevier Breitenau kontrollierten einen VW mit französischer Zulassung, nach der Einreise aus der Tschechischen Republik am Rastplatz "Am Heidenholz". Neben dem türkischen Fahrer (51 Jahre) und seinem türkischen Beifahrer befanden sich noch weitere drei Insassen im Fahrzeug. Die Insassen (29 bis 16 Jahre) konnten keine Reisedokumente bei der Kontrolle vorweisen. Im Rahmen der Identitätsfeststellungen konnten drei Dokumente bei den Insassen aufgefunden werden, jedoch notwendige Aufenthaltstitel für Deutschland waren nicht in den Dokumenten enthalten. Die türkischen Staatsangehörigen äußerten ein Asylgesuch und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden überstellt. Die Ermittlungen zur Einschleusungshandlung der drei Insassen sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell