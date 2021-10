Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Kurz von der A17 - Bundespolizei mit erfolgreicher Fahndung

Breitenau (ots)

Mit ihren Fahndungskontrollen auf der A17 konnten die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel in den letzten zwei Tagen sechs Personen aus Rumänien, Bulgarien und Tschechien am Rastplatz "Am Heidenholz" sowie an der Anschlussstelle Bahretal verhaften. Für alle Männer und Frauen lagen bereits nationale oder internationale Haftbefehle vor. Drei Gesuchte brachten die geforderten Geldstrafen auf. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitungen durften sie weiterreisen.

Am Samstag (16. Oktober 2021) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 an der Anschlussstelle Bahretal die Insassen eines, in Richtung Dresden fahrenden, Kleintransporters. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle geriet ein Insasse ins Visier der Bundespolizisten. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann (21 Jahre) durch Rumänien mit einem Auslieferungshaftbefehl gesucht wird. Der rumänische Staatsangehörige steht im dringenden Tatverdacht, eine Verkehrsstraftat begangen zu haben. Nach seiner Vorführung am Amtsgericht Dresden erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Dresden.

Kurz darauf überprüften die Einsatzkräfte am Rastplatz "Am Heidenholz" eine 38-jährige bulgarische Staatsangehörige. Auch sie wurde mit einem Haftbefehl gesucht. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn führt gegen die Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren, wegen des Diebstahls in einem besonders schweren Fall durch. Nach der richterlichen Vorführung am Amtsgericht Dresden wurde der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt. Die Beamtinnen verbrachten sie zum Haftantritt nach Chemnitz.

