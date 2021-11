Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbruch im Weidegrund

Lippstadt (ots)

Eine eingeschlagene Fensterscheibe und eine durchsuchte Wohnung zeugen von einem Wohnungseinbruch der zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Dienstag (9. November 2021), 10.20 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus am Weidegrund stattfand. Angaben über mögliches Diebesgut lagen zum Anzeigenzeitpunkt noch nicht vor. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen war, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell