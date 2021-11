Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 1000 Meter Kupferkabel gestohlen

Soest (ots)

Von einem Firmengelände am Elfser Weg entwendeten unbekannte Täter zwischen Sonntag, 11.00 Uhr und Montag (8. November 2021), 07.10 Uhr, circa 1.000 Meter Kupferkabel. Ob ein in der Nähe des Tatortes befindlicher schwarzer VW Bulli mit getönten Scheiben mit der Tat in Zusammenhang steht, ist bislang unklar. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Bulli machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell