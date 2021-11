Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Fahrrad entwendet - Geschädigter führt Polizei zu Tatverdächtigen

Lippstadt (ots)

Ein Bewohner der Straße "Im Brühl" erhielt über seine App am Montag (8. November 2021), um 19.47 Uhr eine Meldung auf seinem Handy über einen möglichen Einbruch in seinem Gartenhaus. Aufgrund der Videoaufzeichnung konnte er erkennen, wie ein Tatverdächtiger aus seiner unverschlossenen Gartenhütte, sein unverschlossenes Fahrrad entwendete. Auf seiner folgenden Tätersuche konnte er auf dem Weg in Richtung Lippstadt, den 35-jährige Tatverdächtige mit seinem Rad in Begleitung eines 34-jährigen Lippstädters, der ebenfalls ein Fahrrad mit sich führte, antreffen. Er informierte die Beamten über den Standort des Tatverdächtigen. Nach ihrem Eintreffen und Sichtung der Aufzeichnungen übergaben sie das Fahrrad wieder an seinen Eigentümer und führten bei dem 35-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser fiel mit 1,92 Promille positiv auf. Er wurde anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Streifenbeamten fertigten neben einer Diebstahls- auch noch eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt mit dem Rad. Einen ausreichenden Nachweis bezüglich des Fahrrades konnte der Lippstädter nicht erbringen. Aufgrund dessen stellten es die Polizeibeamten erst einmal sicher. Die Polizei bittet Zeugen, denen vor kurzem ein schwarzes Tekkingrad der Marke "Prophete" entwendet worden ist, sich unter der Telefonnummer 0294-91000 zu melden. Machen Sie es den Tätern nicht zu leicht und sichern Sie Ihr Hab und Gut. Nutzen Sie vorhandene Sicherungen. (reh)

