POL-BOR: Gronau - Zeuge hält Fahrraddieb fest

Rad schon wieder beim Eigentümer

Gronau (ots)

Am Mittwoch nahm ein Beamter des Kriminalkommissariats Gronau zunächst Kontakt zu einem niederländischen Polizisten und anschließend zu einem möglichen Geschädigten eines Fahrraddiebstahls auf. Ermittlungen in den Niederlanden hatten zu dem Bestohlenen geführt, einem Mann, der den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte. Der Gronauer hatte sein im Nachbarland gekauftes E-Bike am Bahnhof Gronau abgestellt.

Die Ermittlungen der Kripo Gronau erfolgten nach einem Geschehen am Ostersonntag: Ein Zeuge hatte an dem Feiertag ein Rad von einem 34-Jährigen in der Innenstadt zum Kauf angeboten bekommen, das des geschädigten Gronauers. Da das Schloss jedoch aufgebrochen war, hielt der Zeuge den Hehler fest und alarmierte die Polizei. Es folge die Sicherstellung der Fietse, die nun dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden konnte

