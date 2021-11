Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Johann-Sebatsian-Bach-Straße in Bammental wurde gegen 18.20 Uhr durch Anwohner ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus gemeldet. Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

