POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Linienbus von Fahrbahn abgekommen. L 596 zwischen Peterstal und Wilhelmsfeld gesperrt PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Nachdem ein Linienbus infolge winterlicher Straßenverhältnisse von der Fahrbahn abgekommen ist, wurde die Wilhelmsfelder Straße (L 596) zwischen Peterstal und Wilhelmsfeld in beiden Richtungen aktuell für den Verkehr gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei befinden sich an der Einsatzstelle. In dem Bus befanden sich keine Fahrgäste. Personen wurde nach aktuellen Kenntnisstand nicht verletzt. Es wird nachberichtet.

