Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Drei geparkte Autos beschädigt - Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (5. August 2021) kam ein Autofahrer auf der Sprödentalstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte drei geparkte Autos. Der Unfallverursacher flüchtete.

Gegen 22:40 Uhr hörte eine Zeugin zweimal einen lauten Knall. Als sie die Sprödentalstraße erreichte, fand sie dort mehrere beschädigte Autos vor.

Der Unfallverursacher befuhr vermutlich die Sprödentalstraße in Richtung Oppumer Straße. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Suzuki. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben. Im Anschluss fuhr der Autofahrer gegen einen geparkten Mitsubishi, welcher durch den Aufprall mittig auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Da der Mitsubishi die Straße blockierte, wendete der Unfallverursacher vermutlich sein Auto und stieß dabei gegen einen geparkten Opel.

Bei dem Auto des Verursachers handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Audi, welcher im Front- und Heckbereich stark beschädigt sein muss.

Die Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrer und sucht nach weiteren Zeugen, die etwas gesehen haben, zum Beispiel Teile des Kennzeichens oder einen entsprechend beschädigten Audi im Stadtgebiet. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (324)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell