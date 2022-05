Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Freilaufender Hund - Halter/in gesucht!

Bad Kreuznach, Hasengasse (ots)

Am 08.05.2022, gegen 09:30 Uhr, wurden Beamte der PI Bad Kreuznach über einen dunklen freilaufenden Mischlingshund im Bereich der Charles-De-Gaulle-Straße in Kenntnis gesetzt. Die eingesetzte Streife konnte das Tier antreffen. Der Hund lief jedoch in Richtung Innenstadt davon. Die beharrlichen Beamt_Innen gaben jedoch nicht auf und konnten den Hund im Bereich der Hasengasse einholen. Die eingesetzte hundeerfahrene und tierliebende Beamtin konnte den Rüde mit Leckerlis in den Streifenwagen locken. Das junge Tier (ca. 2-3 Jahre alt) wurde im Anschluss an das hiesige Tierheim übergeben. Der Rüde war gechipt, aber nicht registriert, sodass der Hundehalter nicht ermittelt werden konnte. Folgende Merkmale wies das Tier noch auf: Anione Halsband (Farbe khaki) und Blesse im Bereich der Brust. Der oder die Hundehalter/in kann sich bei dem Tierheim melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell