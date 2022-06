Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit 3,11 Promille auf dem Fahrrad unterwegs, Trunkenheit im Verkehr

Varel (ots)

Am frühen Mittwochabend wurden Beamte der Polizei Varel auf eine Radfahrerin aufmerksam, die die Westersteder Straße befuhr und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde in der Atemluft der 50-jährigen Frau aus Zetel Alkoholgeruch wahrgenommen. Nach Abgabe einer Atemprobe konnte ein Wert von 3,11 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Nach Weiterfahrtuntersagung wurde sie aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

