POL-WHV: Pressemitteilung Poizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Wochenende an der Jade

Das Wochenende an der Jade verlief für die Polizei tagsüber ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Die Veranstaltung war bereits früh an den Abenden gut besucht. Mit fortschreitender Zeit nahm die Einsatzlage im Bereich der volksfesttypischen Delikte zu. Es kam zu mehreren alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungen. In einigen Fällen kam es zu Beleidigungen und tätlichen Angriffen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Ein Besucher ließ am späten Samstagabend seine Drohne im Veranstaltungsbereich am Südstrand über einer Menschenmenge in geringer Höhe fliegen. Der Drohnenflieger konnte angetroffen werden. Er konnte keine entsprechende Genehmigung vorlegen. Es wurde eine Ordnungswidrigkeit nach der Luftverkehrsordnung (LuftVO) eingeleitet.

Kellerbrand

Am Samstag, 02.07.2022, gegen 21.50 Uhr, kommt es in der Peterstraße zu einem Brandausbruch im Kellerflur. Das Feuer kann durch die hinzugerufene Feuerwehr abgelöscht werden. Gebäudeschaden entsteht nicht. Da jedoch als Folgemaßnahme die Strom-, Gas- und Wasserversorgung unterbrochen wurde, musste seitens des Ordnungsamtes der Stadt Wilhelmshaven die anderweitige Unterbringung der Bewohner organisiert werden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Samstag, 02.07.2022, 14.35 Uhr, fährt ein Pkw-Fahrer auf dem Banter Weg in Höhe des Alten Banter Weges auf einen stehenden Pkw auf und schiebt diesen auf zwei davor stehende Pkw auf. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Unfallverursacher wird leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, kurzfristige Sperrung der Bunsenstraße Am Samstag, 02.07.2022, gegen 15.40 Uhr, befährt ein Pkw-Fahrer die Bunsenstraße in westliche Richtung und beabsichtigt nach links in die Industriestraße abzubiegen. Aufgrund des herrschenden Gegenverkehrs muss der Fahrzeugführer sowie auch ein nachfolgender Pkw-Fahrer warten. Ein weitere nachfolgender Pkw-Fahrer erkennt die Situation zu spät und fährt auf die stehenden Fahrzeuge auf. Bei dem Zusammenprall entsteht Sachschaden, mehrere Fahrzeuginsassen werden leichtverletzt. Zwecks Absicherung der Unfallstelle, zu der mehrere Rettungsfahrzeuge eingesetzt waren, erfolgte eine kurzfristige Vollsperrung der Bunsenstraße.

