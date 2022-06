Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Weißes Auto flüchtet von Unfallstelle - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 22.06.2022, gegen 20:30 Uhr, ist ein weißes Auto in Murg in der Fabrikstraße von einer Unfallstelle geflüchtet. Der unbekannte Fahrende war vermutlich beim Linksabbiegen zunächst gegen einen Steinpfosten einer Grundstückseinfahrt geprallt. Das Auto wurde zurückgesetzt und kollidierte dann noch mit einem Stromkasten neben der Grundstückseinfahrt. Der Fahrende flüchtete sofort. Ersten Hinweisen nach soll es sich bei dem flüchtenden Auto um einen weißen Mercedes-Benz gehandelt haben. Der Sachschaden am Pfosten liegt bei etwa 1000 Euro, der am Stromkasten ist noch unbekannt. Um weitere Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

