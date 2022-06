Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/Efringen-Kirchen: Auf nasser Straße ins Schleudern geraten - zwei Unfälle mit einem Leichtverletzten auf der Autobahn

Freiburg (ots)

Aquaplaning war am Mittwoch, 22.06.2022, auf der Autobahn A5 zwischen Weil am Rhein und Efringen-Krichen für zwei Unfälle mitverantwortlich. Gegen 05.00 Uhr am Morgen war ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes bei Efringen-Kirchen auf der nassen Straße ins Schleudern geraten und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Entgegen der Fahrtrichtung kam er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Es musste abgeschleppt werden. Der 63-jährige erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. In Höhe Hüningen kam es dann gegen 19.40 Uhr zum zweiten Unfall. Ein 20 Jahre alter Mann befuhr die Autobahn mit seinem VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen. Bei Regen verlor er die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei prallte er mehrmals gegen die Leitplanken und drehte sich. Auf dem Auffahrtsast kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Es wurden insgesamt 17 Leitplankenelemente beschädigt. Der 20-jährige und sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Beiden Unfällen dürfte eine den Straßenverhältnissen nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit zu Grund gelegen haben.

