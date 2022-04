Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Radfahrerin leichtverletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen-

Der Fahrer eines silbernen Kleinwagens ließ am Sonntag, 03.04.2022, nach einem Verkehrsunfall eine Radfahrerin verletzt zurück und flüchtete.

Gegen 10:30 Uhr bog eine 23-jährige Bielefelderin mit ihrem Damenrad von der Straße Am Brodhagen nach links in die Voltmannstraße ab und radelte auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Schloßhofstraße. Nach einigen Metern erhielt sie unvermittelt einen Stoß am Bein und geriet ins Straucheln, wobei es ihr gelang, einen Sturz zu verhindern. Ein silberfarbener Kleinwagen beschleunigte nach dem Unfall und setzte die Fahrt in Richtung Kreisverkehr Schloßhofstraße fort, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Am Unfallort blieb der rechte Außenspiegel des Unfallverursachers zurück.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-5454-0 zu wenden.

