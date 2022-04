Polizei Bielefeld

POL-BI: Über Nacht Handtasche aus PKW gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Täter schlug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 06.04.2022, die Scheibe eines geparkten PKW ein und stahl die darin befindliche Handtasche.

Die Fahrerin eines Mercedes parkte ihren PKW am Dienstag gegen 19:00 Uhr an der Straße Große Howe, nahe der Markusstraße, in einer Hauseinfahrt. Ein Unbekannter schlug in der Nacht eine Scheibe des Fahrzeugs ein, griff sich die auf dem Beifahrersitz sichtbar liegende Handtasche und flüchtete mit der Beute.

Mittwochmorgen um 07:30 Uhr bemerkte die Bielefelderin die Tat und informierte die Polizei.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug! Denken Sie daran, erfahrene Diebe kennen jedes Versteck!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

