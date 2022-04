Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 84-Jährige aufgrund medizinischer Ursache in mehrere Unfälle verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor eine 84-jährige Ford-Lenkerin am Mittwoch gegen 17:40 Uhr in Marbach am Neckar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zunächst befuhr die 84-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Theodor-Heuss-Straße und streifte ein am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Nach dem Unfall setzte sie ihre Fahrt fort und bog in die Rooschützstraße ein, wo sie in eine Gartenhecke fuhr. Auch nach diesem Unfall setzte sie ihre Fahrt fort und kollidierte im weiteren Verlauf in der Friedenstraße mit einer Gartenmauer. Anwohner bemerkten den Verkehrsunfall und alarmierten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte an der Unfallstelle die 84-Jährige stark schwankend antreffen. Sie wurde vorsorglich durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt. Aufgrund des Verdachts der Medikamentenbeeinflussung wurde ihr Führerschein zunächst beschlagnahmt. Die Seniorin musste sich außerdem einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.

