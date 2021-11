Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Gaststätte an der Moselpromenade

Cochem (ots)

In der Nacht zum Montag, 29.11.2021, kam es zum Einbruch in eine Gaststätte an der Moselpromenade in der Ortsmitte von Cochem. Unbekannte hebelten die Eingangstüren zur Gaststätte auf und brachen anschließend 2 Geldspielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe und mehrere Flaschen Schnaps aus dem Thekenbereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden dem Montags rund um Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671 - 984 0

