POL-OG: Offenburg - Wohnwagen entwendet

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen einen auf einem Firmengelände in der Straße "Im Drachenacker" abgestellten Wohnwagen der Marke Bürstner entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten durch das Abtrennen von Zaunelementen Zugang zum eigentlich abgeschlossenen Parkplatz. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort außerdem festgestellt werden, dass an einem anderen dort ebenfalls abgestellten Fahrzeug ein Kennzeichen entwendet worden ist. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ungefähr 30.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

