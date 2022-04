Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/B68: 56-jähriger Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab und wurde lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Auf der B68 in Fahrtrichtung Süden verunfallte am Mittwochmittag ein 56-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt aus Bohmte. Er wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Der 56-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die B68 in Richtung Osnabrück. In Höhe der Auffahrt Wallehorst überholte er einen vorausfahrenden Lkw, übersah dabei jedoch vermutlich den Beginn des einspurigen Baustellenbereichs. Aufgrund dessen touchierte er mehrere Baustellenbaken und stieß in Folge dessen gegen die Außenschutzplanke. Anschließend kam er mit seinem Krad von der Fahrbahn ab. Der Bohmter kam in der angrenzenden Berme zum Liegen. Sein Motorrad schleuderte noch etwa 100-200 Meter weiter. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Überholvorgang, sodass er rechtzeitig abbremsen konnte und es nach ersten Erkenntnissen zu keinem Zusammenstoß zwischen dem LKW und der Kawasaki kam. Der 56-Jährige war ansprechbar, erlitt jedoch schwerste bis lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Münster geflogen. Während des Rettungshubschraubereinsatzes wurde die B68 in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile ist nur noch die Fahrbahn in Richtung Osnabrück für die maßstabsgetreue Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell