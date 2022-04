Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: 56-jähriger Rennradfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Nortup (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag befuhr ein 56-jähriger mit seinem Rennrad die Farwickstraße in nördliche Richtung. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte eine 52-Jährige mit ihrem BMW aus er Straße "Lange Wand" nach rechts in die Farwickstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch einen Ersthelfer versorgt, bis die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen. Diese verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell