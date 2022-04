Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 20-Jähriger kam aufgrund von Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und stieß gegen geparkte Pkws

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Natruper Straße gerufen. Ein 20-Jähriger war mit seinem Toyota Verso auf der Natruper Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Piesberger Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Wagen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda, welcher durch den Aufprall auf einen davor geparkten Fiat aufgeschoben wurde. Dieser wurde infolgedessen auf einen vor ihm stehenden Toyota geschoben. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Osnabrücker feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

