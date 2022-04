Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hellern: Kupferrohr von Kirchengebäude gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Ein etwa zwei Meter langes Kupferrohr gelang zwischen Sonntagabend (18.00 Uhr) und Dienstagmittag (11.30 Uhr) in das Visier unbekannter Täter. Dieses war an der rückwärtigen Seite des Kirchengebäudes an der Straße "An der Wihokirche" befestigt und wurde durch die Unbekannten entwendet. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

