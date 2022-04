Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Keine Verletzten bei Verkehrsunfall auf der A33 - Autoanhänger überschlug sich

Dissen (ots)

Am späten Dienstagabend ist es auf der A33 bei Dissen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Gegen 23.20 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Audi samt beladenem Autoanhänger die Autobahn in Richtung Bielefeld. In Höhe der Anschlussstelle Dissen/Bad Rothenfelde geriet der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Mann aus Bielefeld verlor die Kontrolle über sein Gespann und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. Daraufhin riss die Anhängerkupplung seiner Limousine ab und der Anhänger inklusive beladenem Fahrzeug überschlug sich. Der Wagen kam letztlich in der Autobahnausfahrt zum Stehen. Die Insassen des Zugfahrzeuges, eine 34 Jahre alte Frau aus Bielefeld und ein einjähriges Kind, kamen mit einem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ein alarmierter Rettungswagen rückte ohne Patienten wieder ab. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste - ebenso wie der verunglückte Anhänger mit dem weiteren Auto - von einem Abschlepper geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bielefeld sowie die Ausfahrt Dissen/Bad Rothenfelde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell