POL-OS: Merzen: Landwirtschaftliches Gebäude in Brand geraten

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag geriet eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Westerodener Straße zunächst aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Bewohner des Gehöfts wurden durch lautes Gebell ihrer Hunde geweckt und bemerkten daraufhin das Feuer des Nebengebäudes. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr, sodass zahlreiche Kräfte der ortsansässigen und umliegenden Freiwilligen Feuerwehren anrückten. Bei deren Eintreffen stand die Scheune, in welcher u.a. Futtermittel und Gerätschaft gelagert wurde, bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden, sodass glücklicherweise weder Mensch noch Tier zu Schaden kam. Die Schadenshöhe wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. Bei einer heutigen Begehung der Brandermittler konnte festgestellt werden, dass das Feuer durch einen technischen Defekt entfacht wurde.

