FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 13. - 14. Februar 2022

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 168 Mal alarmiert. In 65 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 27 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu vier Brandeinsätzen und in 16 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu einem Fehlalarm, welcher durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage in einem Wohnhochhaus am Amalie-Dietrich-Platz verursacht wurde.

Mittelspannungsstation gerät in Brand

Wann: 12. Februar 2022 09:15 - 10:37 Uhr Wo: Dresdener Heide

Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet eine elektrische Anlage in der Dresdener Heide in Brand. Da die Anlage bei Eintreffen der Feuerwehr noch unter Spannung stand musste das Feuer zunächst durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Pulverlöscher bekämpft werden. Nach einer halben Stunde konnte der Netzbetreiber vermelden, dass die Anlage spannungsfrei ist. Infolge dessen konnte die Station geöffnet und das Feuer mit einem Hohlstrahlrohr und Wasser gelöscht werden. Nachdem das Feuer aus war und die Polizei beim Ausleuchten der Einsatzstelle unterstützt wurde, konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 33 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt und der Stadtteilfeuerwehr Langebrück.

