Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 12. Februar 2022

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 191 Mal alarmiert. In 58 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Sechs Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 69 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu vier Brandeinsätzen und in 14 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu einem Fehlalarm, welcher durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage eines Wohnhochhaus auf der Michelangelostraße verursacht wurde.

Baumaterial gerät in Brand

Wann: 12. Februar 2022 09:15 - 10:37 Uhr Wo: Hochschulstraße

Aus noch zu ermittelnder Ursache gerieten vor einem Wohngebäude gelagerte Dämmplatten in Brand. Die Platten waren gestapelt und in Folie sowie Pappe eingepackt. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stand der Stapel im Vollbrand und es herrschte eine starke Rauchentwicklung. Mit einem Strahlrohr nahm ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Der Rauch zog durch eine geöffnete Kellertür in das Wohngebäude. Die Besatzung eines nachgeforderten Löschfahrzeuges kontrollierte den betroffenen Bereich im Gebäude und führte eine Belüftung durch. Nachdem die Messwerte einen unkritischen Beriech erreicht hatten, konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Dachstuhlbrand

Wann: 13. Februar 2022 01:31 - 05:23 Uhr Wo: Langobardenstraße

Über den Notruf 112 wurde die Feuerwehr zum Brand des Dachstuhles eines Einfamilienhauses alarmiert. Als die ersteintreffende Stadtteilfeuerwehr die Einsatzstell erreichte, stand der Dachstuhl im Vollbrand. Die Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Einer der Bewohner hatte sich bei Löschversuchen leichte Verletzungen zugezogen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Während ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr in das Gebäude vorging, wurde über eine Drehleiter von außen ein zweites Strahlrohr eingesetzt. Damit gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und auf den Dachstuhl sowie das Gebäude zu begrenzen. Um an verborgene Glutnester zu gelangen, musste über den Korb der Drehleiter die Dachhaut noch weiter geöffnet werden. Durch herabfallende Dachteile wurden in unmittelbarer Nachbarschaft geparkte Fahrzeuge beschädigt. Im Einsatz waren 33 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Altstadt, der Rettungswache Leuben, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Hilflose Person entpuppt sich als Tiefschläfer

Wann: 13. Februar 2022 03:35 - 03:57 Uhr Wo: Karl-Laux-Straße

Eine männliche Person hatte sich in einem Fahrzeug eingeschlossen und war bei laufendem Motor eingeschlafen. Nachdem die Freundin des Mannes mit allen Weckversuchen von außen gescheitert war, rief Sie über den Notruf 112 die Feuerwehr zur Hilfe. Neben einem Rettungswagen der FuRW Altstadt und einem Löschfahrzeug der FuRW Striesen wurde der B-Dienst, welcher sich gerade auf der Rückfahrt vom Dachstuhlbrand in unmittelbarer Nähe des Geschehens befand, alarmiert. Als die Kollegen die Einsatzstelle erreichten saß der Mann noch immer zusammengesackt auf dem Fahrersitz. Durch kräftiges Rütteln am Fahrzeug gelang es den Einsatzkräften den Mann zu wecken und er öffnete selbstständig die Fahrertür. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig und er verließ daraufhin das Fahrzeug und suchte seine Wohnung auf, um seinen Schlaf störungsfrei fortzusetzen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell