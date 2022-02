Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 10. Februar 2022

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 170 Mal alarmiert. In 51 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 208 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu einem Brandeinsatz und in 16 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu einem Fehlalarm, welcher durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage im Bahnhof Neustadt verursacht wurden.

Baumaschine verliert Öl in Pillnitz

Wann: 10. Februar 2022 11:21 - 14:35 Uhr Wo: Lohmener Straße

Aus unbekannter Ursache war es an einem Bagger zu einem Defekt gekommen. Dies führte dazu, dass das Fahrzeug auf seiner Fahrt Öl verlor. Nach etwa 200 Metern bemerkte der Baumaschinenführer die Ölspur, hielt das Fahrzeug an und verständigte die Feuerwehr. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte sicherten zunächst die Einsatzstelle und forderten den Gerätewagen Ölspurbeseitigung nach. Mit einem Tensid-Wasser-Gemisch gelang es den Kollegen, mit diesem thermischen Flächenreiniger den Ölfilm von der Straße zu entfernen. Im Anschluss konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Löbtau sowie die Stadtteilfeuerwehr Pillnitz.

PKW beginnt zu brennen

Wann: 10. Februar 2022 22:57 - 23:57 Uhr Wo: Wernerstraße

Aus unbekannter Ursache geriet ein PKW Skoda Oktavia im Heckbereich in Brand. Aufmerksame Passanten bemerkten die Flammen und riefen über den Notruf 112 die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der unmittelbar benachbarten Feuer- und Rettungswache Löbtau waren rasch vor Ort und konnten den Brand mit einem Strahlrohr schnell löschen. Dadurch konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Innenraum verhindert werden. Dennoch entstand an dem Fahrzeug Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Person in Notlage entpuppt sich als blinder Alarm

Wann: 10. Februar 2022 23:42 - 00:21 Uhr Wo: Wundtstraße

Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde über den Notruf 112 von einem Hausnotruf eine Person in Notlage gemeldet. Der Patient wäre Epileptiker es wäre nur Schnarchen zu hören. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten sich über das Klingeln bei anderen Mietern des betroffenen Wohnhochhauses Zugang in das Gebäude verschaffen. Mit Spezialwerkzeug gelang es den Kolleginnen und Kollegen sich schadenfrei Zugang in die betroffene Wohnung zu verschaffen. Der Patient wurde schlafend in seinem Bett vorgefunden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Durch das Spektakel im Hausflur waren Nachbarn aufmerksam geworden- In der Annahme es handele sich um Einbrecher riefen sie die Polizei. Die Sachlage konnte jedoch nach dem Eintreffen der Polizei rasch aufgeklärt werden. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Twittergewitter 4.0

Wann: 11. Februar 2022 08:00 - 20:00 Wo: Branddirektion Scharfenberger Straße

Der heutige Tag steht bei der Feuerwehr Dresden ganz im Zeichen des Europäischen Tag des Notrufs. In diesem Zusammenhang beteiligt sich die Feuerwehr Dresden mit über 60 anderen Berufsfeuerwehren Deutschland am Twittergewitter. Über den Kurznachrichtendienst Twitter berichtet das Team der Pressestelle über das Einsatzgeschehen in der Landeshauptstadt Dresden und gibt einen einzigartigen Einblick hinter die Kulissen von Leitstelle, Feuerwehr und Rettungsdienst. Wir laden Sie alle herzlich ein uns an diesem Tag zu begleiten. Freuen Sie sich auf jede Menge Infos, Spaß und interessante Themen rund um die 112. Abonnieren Sie den Kanal der Feuerwehr Dresden unter: https://twitter.com/FeuerwehrDD und speichern Sie sich die Hashtags #Dresden 112 sowie #112live!

