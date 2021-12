Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Massagestudio

Ludwigshafen (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten sich in der Nacht zu Samstag, 04.12.2021, zwischen 02:00 und 08:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Massagestudio in der Seydlitzstraße in 67061 Ludwigshafen zu verschaffen. Durch den Einbruchsversuch entstand geringer Sachschaden, ein Betreten der Räumlichkeiten gelang den Tätern nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

