POL-LIP: Lage-Ohrsen. Auf frischer Tat ertappt.

Dienstagmittag wurde ein 17-jähriger Einbrecher noch am Tatort von einem Zeugen erwischt. Zuvor ist der junge Mann in eine Holzhütte auf dem Vereinsgelände des TuS Kachtenhausen an der Ehlenbrucher Straße eingedrungen. Mit seinem Diebesgut, in Form von zwei Flaschen Brause, wollte der 17-Jährige gerade das Gelände verlassen, als der Zeuge ihn stellte und die Polizei informierte. Weitere Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Telefonnummer 05261/9330 zu melden.

