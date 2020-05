Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Störung der Totenruhe

Warburg (ots)

Auf mindestens drei Grabstätten auf dem Burgfriedhof in Warburg wurden in der Zeit von Mittwoch, 20.05.2020, bis Donnerstag, 28.05.2020, jeweils die Grableuchten zerstört. Bisher unbekannte Täter zerschlugen die Glasscheiben der Leuchten bzw. warfen diese um. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641 -78800, fragt, wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit diesen Sachbeschädigungen zu tun haben könnten. /Te.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell