POL-IZ: 201106.5 Kellinghusen: Diebstahl aus unverschlossener Wohnung

In der Nacht zu heute kam es in Kellinghusen zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Ein aufmerksamer Nachbar hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Zeitraum von 01.25 Uhr bis 01.35 Uhr suchte der Täter das Mehrfamilienhaus in der Straße Schulberg auf. Er betrat das Haus durch die unverschlossene Eingangstür und begab sich zu einer nicht abgeschlossenen Wohnung, in der die Wohnungsinhaberin und ihre Kinder schliefen. Die Geschädigte wachte aufgrund lauter Geräusche auf und bemerkte im Anschluss die offenstehenden Schubladen und Schränke in ihrer Wohnung. Dank eines Nachbarn, der infolge der nächtlichen Unruhe seine Wohnung verlassen hatte, konnte der alkoholisierte Täter im Treppenhaus angetroffen und an die alarmierten Polizeibeamten übergeben werden. Eine anschließende Durchsuchung des 20-Jährigen führte zum Auffinden von Stehlgut sowie Betäubungsmitteln.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Er wird sich nun wegen des Diebstahls und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

