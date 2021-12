Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rheingönheim - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Beim Überfahren des Parkplatzes eines Discounters in der Gabriele-Münter-Straße in 67067 Ludwigshafen am Samstagmorgen, 04.12.2021, gegen 09:45 Uhr übersah die 66-jährige Fahrerin eines PKW den querenden 86-jährigen Radfahrer welcher in Folge der Kollision beider Fahrzeuge zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die leichten Verletzungen des Radfahrers wurden vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt. Am PKW der 66-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Das Fahrrad ist nicht mehr fahrbereit.

