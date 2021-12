Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in Linienbus

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am Freitagmittag, 03.12.2021, kam es in einem Linienbus an der Endstelle im Ludwigshafener Stadtteil Oppau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Hierbei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen im Gesicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell