Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ein hochwertiges E-Bike wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Heilbronn gestohlen. Das Pedelec war ab 22 Uhr vor einem Haus in der Karlsruher Straße an einer Metallstange angeschlossen. Gegen 2 Uhr fiel dem Besitzer auf, dass sich sein Fahrrad nicht mehr an dem Ort befand, an dem er es abgestellt hatte. Ein Unbekannter muss sich in diesem Zeitraum an dem Schloss zu schaffen gemacht und dieses schließlich mitsamt dem Fahrrad entwendet haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Auto und flüchtet

Am Samstagabend stieß ein unbekannter E-Scooter-Fahrer auf der Heilbronner Austraße mit einem PKW zusammen. Der Fahrer des Wagens steuerte sein Fahrzeug gegen 18.30 Uhr vom Parkplatz eines Gemeindezentrums auf die Straße. Zeitgleich fuhr der Unbekannte auf einem E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße und kollidierte mit dem PKW. Der Unbekannte stürzte daraufhin, versicherte dem Autofahrer aber, dass es ihm gut ginge. Anstatt sich um den Unfallschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, der durch den Zusammenstoß an dem Auto entstand, fuhr der Unbekannte ohne seine Personalien zu hinterlassen davon. Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein und eine schwarze Jacke sowie weiße Schuhe getragen haben. Der Mann sprach außerdem mit einem osteuropäischen Akzent. Der E-Scooter-Fahrer oder Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Nach Clubbesuch ins Krankenhaus

Vor einem Heilbronner Club kam es in der Nacht auf Samstag zu einer Auseinandersetzung, nach der einer der Beteiligten in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 18-Jährige war in der Diskothek in der Lichtenberger Straße mit zwei Männern, einem 18- Jährigen und einem 24-Jährigen, in Streit geraten. Außerhalb des Clubs kam es schließlich zu einer Schlägerei, in deren Verlauf der junge Mann mit einem unbekannten Gegenstand im Gesicht und am Hals verletzt wurde. Die beiden anderen flüchteten daraufhin zunächst von Tatort. Einer der beiden Tatverdächtigen kam schließlich zurück vor den Club und konnte dort von einer Streife festgenommen werden. Der andere hatte sich unter einem parkenden Fahrzeug versteckt, wurde dort aber gefunden und ebenfalls festgenommen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.

Brackenheim: Mit fast zwei Promille vor der Polizei geflüchtet

Ein 49-Jähriger durchbrach am frühen Samstagmorgen in Brackenheim mit seinem VW eine Kontrollstelle der Polizei und versuchte im Anschluss vor den Beamten zu flüchten. Der Mann fuhr gegen 1.30 Uhr auf der Maulbronner Straße, wo Polizeibeamte ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Anstatt auf die Anhaltesignale der Polizisten zu reagieren fuhr der Mann direkt auf einen Polizeibeamten zu, der nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern konnte. Eine Streife nahm die Verfolgung des flüchtenden VWs auf. Nachdem der 49-Jährige zunächst weiterhin alle Anhaltesignale ignorierte und mit hoher Geschwindigkeit nach Güglingen-Frauenzimmern fuhr, hielt er sein Auto schließlich an und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann fast zwei Promille Alkohol im Körper hatte. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Schwaigern: Frontal in den Gegenverkehr

Mit schweren Verletzungen wurde eine 23-Jährige am Freitagnachmittag nach einem Unfall auf der B293 bei Schwaigern in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau fuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem Peugeot von Gemmingen in Richtung Schwaigern, als sie vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte ihr Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Skoda eines 30-Jährigen. Der Peugeot begann sich durch den Zusammenstoß um die eigene Achse zu drehen und wurde schließlich gegen eine Leitplanke geschleudert, wo der Wagen zum Stillstand kam. Rettungskräfte kümmerten sich um die schwer verletzte Frau und den leicht verletzten Mann und brachten beide in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten total beschädigt abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Bundesstraße musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Oedheim: Hoher Schaden beim Ausparken

Beim Versuch rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt zu fahren, kam es am Samstagvormittag in Oedheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-Jähriger steuerte seinen BMW gegen 11.45 Uhr aus einer Ausfahrt an der Hauptstraße und übersah dabei wohl den dort bereits fahrenden Ford eines 58-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der Schäden in Höhe von rund 17.000 Euro entstanden. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Amorbacher Straße in Neckarsulm wurde am Samstagvormittag ein Audi von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Besitzerin hatte den A1 gegen 9.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße abgestellt. Als sie gegen 12 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, fand sie einen Zettel an ihrem Wagen, auf dem ihr ein Zeuge mitteilte, dass ihr Fahrzeug von einem anderen Auto beschädigt worden sei. Am vorderen, rechten Radkasten bemerkte sie daraufhin Beschädigungen in Höhe von rund 1.500 Euro. Da das auf dem Papier angegebene Kennzeichen nicht zum Verursacher des Schadens führte, bittet die Polizei den Zeugen, der den Zettel hinterließ und weitere Personen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Friedrichshall - Untergriesheim: Unfall mit über zwei Promille

Eine 21-Jährige musste am frühen Samstagmorgen nach einem Unfall in Untergriesheim eine Blutprobe abgeben. Die Frau fuhr gegen 4.30 Uhr auf der "Neuen Straße" als sie an der Kreuzung mit den Straßen "Im Dorf" und "Kreßbacher Straße" mit ihrem Ford von der Fahrbahn abkam und mit einer Hecke und einer Steinmauer kollidierte. Eine eintreffende Polizeistreife führte mit der 21-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über zwei Promille anzeigte. Die Autofahrerin muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Heilbronn kam es am Samstag, den 6. November, zu einem Verkehrsunfall, nach dem der Verursacher davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Fahrerin eines grauen VW Golf fuhr gegen 14 Uhr auf der rechten Spur der Weinsberger Straße in Richtung der Oststraße. Auf Höhe der Gartenstraße verzog der Lenker eines dunklen PKW, der zeitgleich auf der linken Spur unterwegs war, das Lenkrad seines Fahrzeugs und touchierte den Golf am hinteren, linken Radkasten. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr die unbekannte Person weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht

Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag von zwei unbekannten Männern angegriffen und beraubt. Zwischen 0.30 Uhr und 3 Uhr traf der junge Mann in der Hofwiesenstraße vor dem Gebäude eines Sportvereins auf einen der Täter. Nach einem kurzen Gespräch kam ein weiterer Mann dazu. Die Männer rauchten zusammen eine Zigarette, als die beiden Unbekannten plötzlich auf den 22-Jährigen losgingen und auf ihn einschlugen. Die Täter stahlen die Winterjacke und ein Sweatshirt des Mannes und nahmen außerdem eine Schachtel Zigaretten an sich. Die Täter werden als etwa Mitte 20 beschrieben. Einer war circa 1,90 Meter groß und hatte blonde, strubbelige Haare und einen Dreitagebart. Der Mann soll zur Tatzeit eine weiße Winterjacke mit abgerissenem weißen Fellkragen getragen haben. Der andere Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß und muskulös gebaut. Er hatte ein asiatisches Aussehen. Seine Haare waren bis auf wenige Millimeter abrasiert, außerdem trug er einen langen Bart, der ihm bis zum Ende des Halses reichte. Der Mann trug am frühen Samstagmorgen eine dunkle Jogginghose und eine dunkle Jacke. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell