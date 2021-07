Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Autofahrer verliert Bewusstsein und verursacht Unfall

Koblenz (ots)

Am Samstagmorgen (10.07.21) gegen 11.30 Uhr verursachte ein 85jähriger Mann mit seinem Pkw Skoda einen Verkehrsunfall auf der Rübenacher Straße in Koblenz. Offenbar verlor der Mann und alleinige Insasse des Fahrzeugs während der Fahrt aus bisher ungeklärten Gründen kurzzeitig das Bewusstsein, wodurch sein Pkw auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet und dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammenstieß. Einige Meter weiter kam das Fahrzeug zum Stehen. Einer der entgegenkommenden Unfallgegner (32 Jahre) wurde leicht verletzt (Kopf- und Nackenschmerzen), der Unfallverursacher. Der insgesamt entstandene Sachschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 4400 Euro geschätzt.

