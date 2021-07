Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwerer Unfall mit zwei Verletzten

Winningen (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache stießen gegen 20:25 Uhr zwei PKW auf der L125 bei Winningen im Begegnungsverkehr zusammen. Hierbei wurden jeweils die Fahrzeugführerinnen, eine 25-jährge Frau aus Neuwied und eine 50-jährge aus Nordrhein-Westfalen, in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen wurden schwer verletzt in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

