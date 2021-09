Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Traktor mit Golfball beworfen

Obernheim-Kirchenarnbach (ots)

Am Samstagnachmittag wird ein Traktor mit einem Golfball beworfen, wodurch die Frontscheibe zersplittert. Der Fahrer bleibt unverletzt. Der Vorfall ereignete sich neben der Landstraße 472. Die Täter flüchten mit einem rot-weißen und einem schwarzen Motorrad in Richtung Queidersbach. Die Polizei Landstuhl hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell