FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 8. Februar 2022

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 199 Mal alarmiert. In 72 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Zwei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 227 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu vier Brandeinsätzen und in 16 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu einem Fehlalarm, welcher durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage in einem Wohnhochhaus verursacht wurden.

Schülerin in Notlage

Wann: 8. Februar 2022 11:20 - 11:55 Uhr Wo: Hebbelstraße

Über den Notruf 112 wurde die Feuerwehr alarmiert, weil eine Schülerin mit zwei Fingen im Metallgitter einer Schublade steckengeblieben war. Es gelang ihr und den Betreuenden nicht, die Finger aus der Notlage zu befreien. Die Einsatzkräfte stellten zunächst fest, dass die Finger unverletzt geblieben waren. Die Finger wurden mit einem medizinischen Gleitgel eingecremt, woraufhin die Schülerin ihre Finger aus dem Metallgitter herausziehen konnte. Im Anschluss konnte der Unterricht fortgeführt werden. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sowie der Rettungswache Löbtau.

hilflose Person entpuppt sich als spielende Kinder

Wann: 8. Februar 2022 12:41 - 13:03 Uhr Wo: Freiberger Straße

Anwohner informierten über den Notruf 112 die Integrierte Regionalleitstelle Dresden über eine hilflose Person, welche im Flussbett der Weißeritz liegen sollte. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie zwei Kinder fest, welche auf einem Grünstreifen am Rande der Weißeritz spielten. Nach Rücksprache mit den Hinweisgebenden stellte sich heraus, dass es sich dabei um die vermeintlich hilflose Person handelte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Es wurden sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau alarmiert.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Wann: 8. Februar 2022 15:23 - 16:48 Uhr Wo: Rosenbergstraße

Über das Führungs- und Lagezentrum der Polizei wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache war ein LKW mit einem PKW Opel kollidiert. Dabei wurden die Insassen des PKW verletzt. Während der Mann und die Frau durch den Rettungsdienst versorgt wurden, sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Unfallfahrzeuge. Beide Patienten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt sowie der Rettungswache Friedrichstadt.

