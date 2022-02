FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 4. - 6. Februar 2022

Feuerwehr Dresden

Der Rettungsdienst wurde am vergangenen Wochenende insgesamt 585 Mal alarmiert. In 231 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 265 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu acht Brandeinsätzen und in 72 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Insbesondere am Sonntag führte die Sturmlage "Roxana" zu mehreren Einsätzen der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt sieben Mal rückten die Einsatzkräfte an diesem Tag zu wetterbedingten Einsätzen aus. In fünf Fällen mussten Gegenstände gesichert bzw. Bereiche mit Gefährdungspotential durch herabfallende Gegenstände abgesperrt werden. In zwei Fällen wurden umgestürzte Bäume beseitig. Außerdem kam es am vergangenen Wochenende zu acht Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Person auf Dach

Wann: 6. Februar 2022 15:06 - 15:53 Uhr Wo: Helgolandstraße

Anwohner hatten eine männliche Person auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses bemerkt und verständigten daraufhin die Feuerwehr und die Polizei. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, wurde mit einer Drehleiter eine Erkundung durchgeführt. Die Person verließ daraufhin das Dach. Über ein Dachfenster nahm der Mann im Anschluss Kontakt zu den Einsatzkräften auf. Er berichtete, dass er sich derzeit in Quarantäne befindet. Um niemanden zu gefährden und die Nachbarn vor der Infektion zu schützen begab er sich aufs Dach um dort etwas frische Luft zu schnappen. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden. Zu diesem Einsatz wurden insgesamt 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Löbtau und Altstadt, der Rettungswachen Leuben und Pieschen sowie der B-Dienst alarmiert.

Baum stürzt um und beschädigt mehrere Telefonmasten

Wann: 6. Februar 2022 16:17 - 20:00 Uhr Wo: Talstraße

Ein etwa 50 Zentimeter starker und 10 Meter hoher Baum war durch den Sturm umgeknickt und auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei wurde die unmittelbar benachbarte, überirdisch verlaufende Telefonleitung zertrennt und zwei Telefonmasten umgerissen. An vier weiteren Masten wurden starke Beschädigungen festgestellt, die im Lichte der aktuellen Sturmlage zum Umstürzen der Masten geführt hätten. Durch die Feuerwehr wurde die Talstraße voll gesperrt und der gesamte Bereich gesichert. Gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden der Stadtteilfeuerwehr wurde der umgestürzte Baum aufgearbeitet und die vier Masten zu Boden gebracht. Die Anwohner waren durch das Ereignis vorübergehend vom öffentlichen Telefonnetz abgeschnitten. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sowie die Stadtteilfeuerwehr Cossebaude. Geländer droht abzustürzen

Wann: 6. Februar 2022 17:22 - 18:44 Uhr Wo: Franklinstraße

Durch den Sturm hatte sich im dritten Obergeschoss eines Rohbaus ein Baugeländer aus Schalungsbrettern gelöst. Das Geländer drohte auf den Gehweg zu stürzen. Die Einsatzkräfte gelangten über ein Baugerüst auf den betroffenen Balkon, lösten das Element aus seiner Befestigung, brachten es gefahrlos zu Boden und beseitigten damit die Gefährdungslage. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Fahrerin eines PKW wird bei Verkehrsunfall verletzt

Wann: 7. Februar 2022 04:19 - 06:04 Uhr Wo: Forsthausstraße

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen einem PKW Ford Focus und PKW VW Golf. Dabei wurde die Fahrerin des VW Golf verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst beide Fahrzeuge und die Einsatzstelle. Während einige Kollegen den Brandschutz sicherstellten, schafften andere Einsatzkräfte mit technischem Gerät einen Zugang zur Patientin. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss mit einem speziellen technischen Rettungssystem aus Ihrem Fahrzeug gerettet. Nachdem die Transportfähigkeit hergestellt werden konnte, erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Währenddessen wurden durch die Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel gebunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Albertstadt sowie der B-Dienst.

