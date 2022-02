Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Wohnungsbrand fordert einen Verletzten

Dresden

Wann: 6. Februar 2022 10:50 - 12:30 Uhr Wo: Bautzner Straße

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden ein Wohnungsbrand gemeldet, bei welchem bereits dichter Rauch und Flammen aus mehreren Fenstern schlagen sollten. Als kurz darauf die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich diese Lage. Sofort gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in die Brandwohnung im ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes vor und retten den Mieter der betroffenen Wohnung ins Freie. Dieser wurde sofort vom Rettungsdienst notärztlich versorgt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Parallel dazu wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um von außen Zugang zur Brandwohnung zu erhalten. Mittlerweile hatte sich der giftige Brandrauch über mehrere Etagen ausgebreitet. Insgesamt 11 Personen wurden über den Treppenraum ins Freie gerettet und temporär in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe untergebracht. Um für die zahlreichen Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge ausreichend Platz zur Verfügung zu stellen, musste für die Dauer des Einsatzes die Bautzner Straße in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Nachdem der Brand mit einem Strahlrohr gelöscht wurde, waren aufwändige Belüftungsmaßnahmen mit Elektrolüftern notwendig, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen. Durch den U-Dienst wurden Messungen auf den Etagen und den umliegenden Wohnungen durchgeführt. Nachdem die Messwerte einen unkritischen Bereich erreicht hatten, konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung wurde komplett zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren 68 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Striesen und Altstadt, der Rettungswache Neustadt, der A-Dienst, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

